Olievlek van financiële problemen: 'Als contract eindigt, komt de afrekening'

Het aantal huishoudens dat een te laag maandbedrag betaalt stijgt, weet Chantalle Grootscholten van Energie Nederland. "Die stijging is ingezet sinds de hogere prijzen vorig najaar, maar vooral sinds het voorjaar."

Steeds meer mensen dus die - soms bewust - te weinig betalen. De organisaties maken zich grote zorgen. Want een echte oplossing lijkt nog niet echt voorhanden. "Stiekem hoop ik op stevige kabinetsmaatregelen op Prinsjesdag", zegt woordvoerder Auke Schouwstra van de NVVK.

Niet iedereen kan geholpen worden

Schouwstra laat weten dat er jaarlijks 80.000 mensen aankloppen voor hulp. Dat gebeurt bij gemeenten, maar ook bij private organisaties die schulphulp verlenen. "Maar bij de mensen die nu bij ons aankloppen, zit een groep die we eigenlijk niet stabiel kunnen krijgen. De inkomsten en uitgaven zijn niet in evenwicht, en dat is ook moeilijk goed te krijgen, omdat levensonderhoud en energie al zo'n groot deel zijn van de uitgaven. Daar is niet altijd iets aan te doen."

Het probleem met energierekeningen sluimert en wordt als een olievlek langzaam groter. Het wordt namelijk pas écht een probleem als het contract eindigt en je maandbedrag te laag was. Die eindafrekening komt bij iedereen op een andere datum. "Er staat dus nu ook geen rij met mensen die schulphulpverlening nodig hebben, dat komt in groepjes."