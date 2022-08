Mensen armer, kabinet zoekt oplossing: 'Maar lonen moeten ook stijgen'

Minister Kaag is het daarmee eens. Zij zegt dat er dit jaar buiten de al genomen maatregelen niet veel aan de koopkracht gedaan kan worden. Er wordt dus vooral gesproken over volgend jaar. "Maar de overheid kan niet alles. Het is belangrijk dat werkgevers kijken naar een structurele verhoging van de lonen."

Geen acute maatregelen

Maar waarom niet nu helpen? In een lopend jaar zijn er volgens Kaag 'weinig knoppen om aan te draaien'. "We gaan juist kijken hoe we mensen structureel kunnen helpen. Dat is ook het advies van het Centraal Planbureau." Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken zegt erover dat het 'heel ingewikkeld is om dit jaar nog iets aan de koopkracht te doen'.