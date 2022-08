Houd vol, de verkoeling komt er nu echt aan

Maar als het morgen tóch 25 graden in De Bilt wordt, dan duurt de hittegolf hoogstwaarschijnlijk tot vrijdag, want ook donderdag krijgen we een zomerse dag. "Op vrijdag zakt de temperatuur tot 22, 23 graden, en dat blijft het weekend ongeveer zo."

Geen 30 meer

Zijn we dan helemaal van de hitte af? Niet helemaal, maar de 30 graden is wel even uit zicht. "Na het weekend stijgt de temperatuur langzaam richting de 25, 26 graden."