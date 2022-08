Een socialmediapauze tijdens vakantie? Dit is het effect op je hersenen

'Vervult diepgaande behoefte'

Volgens Arie Dijkstra moeten we ons als eerste afvragen waarom we gebruik maken van social media, voordat we kijken naar de positieve effecten van het nemen van een pauze ervan. Hij is hoogleraar in de gezondheidspsychologie bij de Rijksuniversiteit Groningen. "Je moet concluderen dat social media een functie heeft als mensen langdurig ervan gebruik maken. Het vervult een diepgaande behoefte van mensen om gezien te worden en het gevoel te krijgen dat ze bestaan. Als je die behoefte kan bevredigen op social media, hoef je dat niet meer op andere manieren te doen."

Ook gebruiken we social media voor zingeving, uit verveling of het uit de weg gaan van depressieve gevoelens, zegt Dijkstra. "Als ik me rot voel en ik kijk op een nieuwssite, is er altijd wel iemand die zich nog slechter voelt dan ik."

Het probleem bij social media is, concludeert hij, dat het zo toegankelijk is. "Het is zo makkelijk en dichtbij. Je kunt het vergelijken met continu een zakje chocolaatjes bij je dragen. Wat denk je dat er gebeurt, als die constant voor je neus staan? Je gaat er meer van eten. Hetzelfde geldt voor de social media. Wat ook betekent dat je er op een gegeven moment in kunt verzanden. De behoefte is namelijk eindeloos. En die is er elke dag opnieuw."

Het stoppen met social media is dan ook absoluut niet makkelijk, benadrukt hij. "En hoeveel positieve effecten je ervaart, verschilt per persoon." Bij het stoppen (en het kunnen volhouden) gaat het om de vraag: hoe belangrijk is het voor je om het niet te doen? "Het kan zijn dat je er schoon genoeg van hebt om jezelf te zien als een social media monster. Maar het kan ook zijn dat je het merkt het heel erg te vinden als je dingen niet weet die andere wel weten, door social media. Je eigen motivatie bepaalt dus of je het volhoudt of niet."