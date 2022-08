Weer vogelgriep in kippenregio bij uitstek, 5000 kippen afgemaakt

Minister Henk Staghouwer (LNV) noemt de situatie rond vogelgriep zorgelijk. "Zeker met een besmetting in een pluimveerijk gebied zoals de Gelderse Vallei heeft dit voor velen een enorme impact". Volgens de bewindsman moeten we er rekening mee houden dat vogelgriep ook de rest van het jaar in ons land aanwezig is.