Sporten in de hitte: hoe doe je dat het beste?

Of je nu kiest voor een lange wandeltocht, honderden kilometers gaat fietsen of erop uitgaat om te hardlopen. Sporten in warm weer vergt de nodige voorbereiding en kennis over wat er in je lichaam gebeurt en wat het nodig heeft. Het kost namelijk veel meer energie, zegt Wierts. "Je lichaam moet niet alleen een inspanning leveren, maar ook aan het werk om je temperatuur zo laag mogelijk houden."

Optimaal functioneren

Met temperaturen van boven de 30 graden, moet je dan met een aantal dingen rekening houden. Om dat te begrijpen, kijken we eerst naar wat de warmte nu eigenlijk met je lichaam doet.