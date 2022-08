Lange wachtrijen bij bloedheet Eindhoven Centraal vanwege werkzaamheden

"De bussen zijn niet het enige probleem", zegt een gedupeerde reiziger. "Als je in Boxtel aankomt, moet je op een heet perron nog een halfuur wachten. Er rijden namelijk geen extra treinen. Ik heb in Eindhoven een uur moeten wachten en in Boxtel nog een halfuur."

Lang wachten

Verschillende reizigers klagen over de lange wachttijden voor de bus. "Lekker dan NS. Sta al een uur in Eindhoven te wachten voor een snelbus naar Boxtel", zegt Roos. Een andere reiziger uit ook z'n ongenoegen via Twitter: "Wie gaat er ook hartje zomer aan het spoor werken?"