180 uur taakstraf voor afschieten carbidkanon Joure: 'Mensen dachten aan een aanslag'

Voor het afvuren van een carbidkanon in Joure heeft de rechtbank in Leeuwarden vrijdag tien mannen veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. De rechtbank vond het niet nodig om daarnaast een voorwaardelijke celstraf van twee maanden op te leggen, zoals door het Openbaar Ministerie was geëist. De mannen waren niet bij de uitspraak aanwezig.

De explosie leidde op oudejaarsdag 2020 tot schade aan auto's, winkels, huizen en een hotel. Die avond reden drie van de mannen in een auto met daarachter een omgebouwde giertank gevuld met vijf kilo carbid door het centrum van het Friese dorp. Het carbid in de tank ontplofte iets na 22.00 uur bij een brug aan de Tolhûswei. De zeven anderen waren daarbij in de buurt. 'Per ongeluk' Volgens de verdachten, tussen de 21 en 28 jaar, hadden ze het kanon willen afvuren in een park. De ontploffing, waarbij niemand gewond raakte, was een ongeluk, zo hebben zij bij de rechtbank volgehouden. De rechtbank meent net als het OM dat een van de mannen in de auto een ontsteker heeft gebruikt en ziet de rest als medeplegers. "Het kan niet anders dat een van de inzittenden op de knop heeft gedrukt", aldus de rechtbank. De klap was zo fors dat sommige mensen dachten aan een aanslag, zei de rechter. "Een hotelgast van een nabijgelegen hotel werd door de luchtdruk naar achteren geduwd. Het glas vloog door de lucht." De tien mannen hebben zich altijd als groep gepresenteerd. Getuigen hebben verklaard dat de mannen vóór de klap hun handen tegen de oren drukten en dat een van hen aan het filmen was. Crowdfundactie Op 1 januari 2021 meldden de mannen zich bij de politie. Zij wilden de schade vergoeden. Via crowdfunding werd er 30.000 euro opgehaald. Zij vinden zelf dat zij daarmee hun verantwoordelijkheid hebben genomen. De rechtbank zegt daarmee rekening te hebben gehouden bij de strafoplegging en ook met het tijdsverloop. Een voorwaardelijke celstraf noemt de rechtbank niet van toegevoegde waarde. Het incident heeft al grote indruk gemaakt op de verdachten, redeneert de rechtbank.