Baasjes in de knel door rekening dierenarts: situaties vaak schrijnend

"Wij staan 24 uur per dag klaar om mensen en dieren te helpen. Het gaat vaak om mensen die leven van 40 of 50 euro per week. Vaak wordt er dan gezegd: neem dan geen huisdier. Maar zo'n dier is vaak het enige dat mensen hebben, dat kun je ze niet afnemen."

Schaamte

Van Doorne ziet vaak schrijnende situaties. "Als mensen vanwege de kosten te lang wachten om met hun hond of kat naar de dierenarts te gaan, kan een kleine verwonding uitgroeien tot een serieuze infectie. Vervolgens is er de schaamte, waardoor ze ook niet naar de dierenarts gaan. En dan krijg je een steeds groter probleem, want ook de kosten voor de behandeling worden dan natuurlijk hoger. Wij werken met strenge criteria, maar proberen wel te helpen waar dat kan. Een dier in laten slapen doen we niet, naar een asiel brengen kan ook niet want die zijn overvol."

Wat doen ze dan wel? "We gaan kijken wat het kost, en dan ga ik rondbellen bij dierenartsen om te kijken of ik korting kan krijgen. Daarna kijken we of we een betalingsregeling kunnen treffen."