Morgen is de hittegolf een feit, en hij blijft nog wel even

Meteoroloog Magdel Erasmus van Buienradar zegt dat we vanaf morgen officieel een hittegolf te pakken hebben. Daar spreken we namelijk van als het in De Bilt vijf dagen boven de 25 graden wordt, waarvan drie dagen boven de 30.

35 graden

De heetste regio van ons land is Noord-Limburg, daar kan het volgens Erasmus zondag 35 graden worden. In het midden van het land is het met 33 graden niet veel frisser. "Bovendien is de lucht vochtig, en dus voelt het ook benauwd."