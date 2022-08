Deze zomer meer dodelijke ongelukken van Nederlanders op vakantie

Van Vuure ziet vaak ontreddering bij nabestaanden. "Er is vaak behoefte aan hulp. Een overlijden is al impactvol en dat is het extra als het ook nog eens in een vreemd land gebeurt. Vaak zijn zaken in het buitenland anders of minder goed geregeld dan in Nederland. In veel landen is meer bureaucratie als je iets moet regelen. Soms zijn er ook taalproblemen in een toch al vreemde omgeving."

Vijf dagen voor terugkeer

De gemiddelde terugkeer van een overledene wisselt per land. "In Europa is dat gemiddeld vijf werkdagen. Buiten Europa kan dat langer duren, tot enkele weken zelfs."

Zoals in Amerika bijvoorbeeld. "Vanwege corona zijn veel overheidsgebouwen niet fysiek open. Het regelen van de benodigde documenten duurt daardoor stukken langer."

Als een overledene teruggevlogen wordt dan wordt dit beschouwd als vracht. "De afhandeling verloopt dan ook zoals dat bij vracht het geval is. Dat betekent dat de overledene pas een paar uur na landing beschikbaar is om verder vervoerd te worden."

Van Vuure adviseert altijd een reisverzekering te nemen zodat je verzekerd bent voor de hulp.

Nadine uit Apeldoorn

Bruno en Mélanie uit Apeldoorn verloren zes jaar geleden hun 15-jarige dochter Nadine in Turkije. De tiener viel van een rots toen die plots afbrak. De ouders kregen consulaire hulp van Buitenlandse Zaken en een adviseur via hun reisorganisatie. "Zij is met al onze afspraken mee geweest, om de gesprekken te vertalen. Ook kregen we een adviseur die alle bureaucratische stappen voor ons regelde."