Koe met gebroken heup ligt uren in snikhete wei: 'Intens triest'

Hoe de koe haar heup heeft gebroken, is niet helemaal duidelijk. Mogelijk zou de koe een paar wilde sprongen hebben gemaakt toen ze 's ochtends met de andere koeien naar de stal werd gebracht. Daardoor brak ze haar heup en kon ze niet meer lopen, en is ze achtergebleven in de wei.

Roerloos in de wei

Een omstander vertelt aan RTL Nieuws dat de koe rond 17.00 uur vrijwel roerloos in de wei lag. "Mijn man fietste erlangs, en dacht dat ze dood was. Maar ineens gooide ze haar kop omhoog. Toen is mijn man over het hek geklommen om te kijken wat er aan de hand was, en hij zag dat de koe veel pijn had, oververhit was en uitgedroogd. Later hoorden we van andere omwonenden dat de koe daar al sinds 's ochtends vroeg lag."

De getuigen belden vervolgens de politie, en later de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Uiteindelijk schakelde de NVWA een dierenarts in, die de koe ’s avonds heeft laten inslapen, bevestigt een woordvoerder van de NVWA: "Er is eerst een melding gedaan bij de politie. Die heeft de eigenaar benaderd, maar die ondernam - voor zover bij ons bekend - geen actie. Om 19.30 uur kregen wij een melding en is er een inspecteur naartoe gegaan, samen met een lokale dierenarts. Uiteindelijk is de koe rond 21.00 uur uit haar lijden verlost."