Zij zijn erbij, en dat is prima (nu het hotel in Qatar nog regelen)

Wie kaarten wil, kan ze wel krijgen. Trouwe fans hadden in eerste instantie voorrang, maar ook nu die periode is verlopen, zijn er nog kaarten over voor mensen die een tripje Qatar wel zien zitten. Maar als je die kaarten dan hebt, begint het pas. Want waar slaap je? Hoe ga je? En, het kan niet onvermeld blijven, hoe denk je over de verhalen rond mensenrechtenschendingen in het land?

Even in het kort voor wie het gemist heeft: de leef- en werkomstandigheden van de gastarbeiders in Qatar zijn veelbesproken. Eerder dit jaar verschenen er verschillende berichten dat er arbeidsmigranten waren omgekomen bij de bouw van de stadions en dat ze moesten werken onder erbarmelijke omstandigheden.

Qatar-schaamte

Die problemen zijn misschien niet de verantwoordelijkheid van voetbalfans die een leuk tripje tegemoet gaan, maar ze denken er wel degelijk over na. Dat blijkt wel uit de verhalen van Hicham en Patrick, twee voetbalfans die kaarten hebben aangeschaft. "Voor het vijfde WK op rij, waar Nederland zich voor plaatste, zijn we erbij."