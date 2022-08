Nadine (15) overleed na val van rots: 'In 1 seconde vakantie én leven omvergeblazen'

Mélanie en Bruno uit Apeldoorn leven nu zes jaar met het verlies van hun dochter.

Nadine viel in de heuvels van Turkse badplaats Alanya, maar een paar meter naar beneden. Ze kwam ongelukkig terecht. "We zien ook in deze vakantieperiode weer dagelijks verhalen in het nieuws van geliefden die verongelukken. Door ons verhaal nu te delen, kunnen we vertellen wat er op ons afkwam. Misschien kan dat anderen troost bieden. We weten dat we helaas niet de enigen zijn die dit mee moeten maken."

Praten met tranen

Bruno en Mélanie hebben het verdriet langzaam een plek kunnen geven. Ieder op een eigen manier. Mede daardoor redde hun huwelijk het niet. Maar de band is goed, de eeuwige liefde voor hun dochter is en blijft hen altijd binden. "Je moet door met het leven. Dat hebben we ook gedaan. De lach en traan kunnen naast elkaar bestaan", zegt Mélanie. Hoe je dat doet? "Ik doe dat door mijn verhaal veel te delen. Veel te praten. Met familie, vrienden, collega's. Dat mag, ook met veel tranen."

De eerste vakanties na het overlijden waren moeilijk, vindt Mélanie: "Want dan ga je niet met vier paspoorten, maar met drie. En dan voel je soms zo die leegte in je gezin."

"Ik zag direct dat ze er niet meer was", vertelt haar vader in onderstaande video: