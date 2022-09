Oorpiercing tegen langdurige coronaklachten: niet bewezen, toch lange wachtlijst

Toch zijn er ook andere geluiden te horen over de piercing, die ook en vooral wordt gezet bij mensen met migraine. Zo zegt Gisela Terwindt, neuroloog en hoofdpijnspecialist in het Leids Universitair Medisch Centrum, dat er 'totaal geen bewijs is' voor de werking van een dergelijke piercing. "Dat de nervus vagus misschien een aangrijpingspunt zou kunnen zijn om aanvalsgewijze hersenziektes zoals migraine te behandelen, is geen gekke gedachte. Maar hier is nog geen goed onderzoek naar gedaan", vertelt Terwindt tegen RTL Nieuws. "Ik geloof er daarom helemaal niets van dat als je daar een gat in boort, het zou helpen. Als het zo simpel zou zijn, zou ik niet al dertig jaar onderzoek doen naar migraine."

'Dit is kwakzalverij'

Terwindt noemt het dan ook 'kwakzalverij': "Ze hebben de klok horen luiden, maar weten niet waar de klepel hangt. Dat stukje in het oor is een interessant plekje, maar de kans is nihil dat dit zou helpen. Ik vind het daarom kwalijk en gevaarlijk dat er valse verwachtingen worden geschept bij mensen die op zoek zijn naar oplossingen. Deze klinieken hebben blijkbaar veel overtuigingskracht, maar vooral ook veel placebo-effecten. Als je claimt dat iets zo goed werkt, moet je dit kunnen aantonen op een nette manier, en dat kunnen ze niet."