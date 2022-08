Nederlander (18) opgepakt die foto van neergestort vliegtuig stuurt naar bemanning vlucht

De Koninklijke Marechaussee heeft vanochtend een 18-jarige Nederlander opgepakt op Rotterdam The Hague Airport omdat hij vlak voor vertrek van zijn vlucht naar Kroatië een foto deelde via AirDrop. Op de foto was een neergestort vliegtuig te zien.

Onder meer een bemanningslid van het vliegtuig ontving de foto via AirDrop, een functie voor Apple-telefoons waarmee gebruikers bestanden kunnen versturen en ontvangen tussen verschillende iOS-apparaten. 'Dit wordt niet geaccepteerd' Na het zien van de foto werd de marechaussee ingeschakeld en zij konden de Nederlander aanhouden die nu verdacht wordt van bedreiging. Er wordt nu onderzoek gedaan naar waarom de man deze foto stuurde, laat een woordvoerder weten. "We hebben een zerotolerancebeleid voor dit soort foto's. Ook als het om een grapje gaat wordt dit niet gewaardeerd of geaccepteerd." Lees ook: F-16's onderscheppen vliegtuig boven Nederland na bommelding De man werd rond 07.00 uur aangehouden. De vlucht naar de Kroatische havenstad Zadar zou om 06.55 uur vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport. Volgens de website van de luchthaven vertrok de vlucht uiteindelijk om 07.26 uur.