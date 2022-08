Kabinet wil plek kunnen aanwijzen voor azc als gemeente niet meewerkt

Het kabinet is momenteel in overleg met gemeenten over twee locaties waar duizend plekken gerealiseerd kunnen worden. Van uitstel of afstel kan geen sprake meer zijn, gezien de tijdsdruk en de 'hoogst precaire situatie', schrijven de bewindslieden. Het is niet bekend om welke twee locaties het gaat.

Het Rijk is daarnaast bezig met een verdere inventarisatie van Rijksvastgoed dat snel voor opvang geschikt kan worden gemaakt.