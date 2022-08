Voetballer Van Iperen nog steeds in coma na botsing: 'We bidden voor hem'

"Helaas zijn de verwachtingen van ons en de artsen niet uitgekomen. Dony ligt nog steeds in coma. Zondag vertelden de artsen dat er verbetering was in z'n gezondheidstoestand, dat gaf ons extra hoop. Hij had geen hersenbloeding en hoefde niet geopereerd te worden", schrijft de directeur. "Maar helaas is sindsdien de situatie ernstig gebleven. En zijn er geen significante verbeteringen opgetreden in zijn gezondheid."

Steun van familie

Joep van Iperen, de broer van Donny, laat in een reactie weten dat 'Donny's gezondheidssituatie erg moeilijk is'. "Mijn broer ligt nog steeds in coma. We bidden dat hij de kracht vindt om te herstellen." De familie is dankbaar voor de steun van de club, de fans en iedereen die betrokken is bij Donny, gaat hij verder. "We hebben het gevoel dat jullie onze familie zijn en we willen jullie allemaal bedanken voor jullie inspanningen en gebeden voor mijn broer. We hopen en bidden dat alle hulp en liefde hem zal helpen de kracht te krijgen om wakker te worden."

Hij noemt zijn broer 'een vechter in het voetbal, maar ook buiten het veld'. "En op deze momenten bewijst hij meer dan ooit hoe sterk hij is. Bedankt dat je bij ons bent!"