Laatste resten grote duinbrand Brouwersdam worden geblust

De laatste resten van de grote brand die vanmiddag was uitgebroken in het duingebied bij de Brouwersdam worden uitgemaakt, zo meldt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweer verwacht nog wel de rest van de nacht in het gebied aanwezig te zijn.

Als gevolg van de brand was de N57 tussen Port Zélande en Ouddorp een tijdlang in beide richtingen afgesloten en werden enkele bewoners van een nabijgelegen vakantiepark opgevangen in een sporthal. Onvoldoende water Bij het blussen was het lastig om aan voldoende water te komen. Een blushelikopter van Defensie werd daarom opgeroepen om aan voldoende bluswater te komen. De brandweer riep kort na het uitbreken van de brand op om alle hulpdiensten de ruimte te geven. Ook werd opgeschaald vanwege de droogte en het risico op uitbreiding. Ontdekt bij N57 Een medewerker van het vakantiepark zei aan het begin van de avond dat alle gasten van het strand gehaald moesten worden. "De gasten mogen niet meer vertrekken. Ze moeten hier binnen bij het restaurant blijven staan." De brand werd ontdekt bij de rijksweg N57. De weg tussen Port Zélande en Ouddorp was de hele avond afgesloten als gevolg van de brand. Rond 22.30 uur werd de weg weer vrijgegeven. Blusgordijnen Een medewerker van het trammuseum RTM Ouddorp, die op 40 meter afstand van de brand stond, zag de vlammen over het duingebied heenkomen. "We zetten alles op alles om het museum te behouden. Er zijn blusgordijnen rond het museum gelegd. We hebben maar af te wachten", zei hij vanmiddag.