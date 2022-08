Gevarencocktail op het strand: oostenwind, 30 graden en hoogwater

Dat is niet de enige uitdaging voor de brigade. Het is de komende dagen in de middag namelijk hoogwater, wat betekent dat het strand heel smal is. "Mensen gaan dan letterlijk bovenop elkaar zitten op het warmere, zachte zand. De kans dat meer mensen onwel worden is groter, en er raken op dat soort dagen altijd meer kinderen verdwaald." Want hoe vind je het parasolletje van papa of mama nog terug op een overbevolkt strand?

Let op de oranje windzak

"Wij willen dat iedereen een leuke stranddag heeft", zegt Brokmeier. "We hebben een prachtige kust en het water is heerlijk. We zeggen dit dus echt niet om te pesten. Maar houd je aan de adviezen." Die adviezen laten zich vaak gelden door de gele (risico's in het water) of rode vlag (negatief zwemadvies) of de oranje windzak (geen drijfmiddelen gebruiken). Op deze pagina zie je alle vlaggen die worden gebruikt en hun betekenis.