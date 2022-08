Iedereen verliefd op Sandy, maar ze was veel meer: 'Een icoon uit mijn jeugd'

Blokhuis kijkt met veel plezier terug op die tijd, want hij identificeerde zich net als anderen met John Travolta. "Dat ideaalbeeld, ik zag mijzelf daar helemaal in terug. En Olivia Newton-John was de perfecte blonde tegenspeelster van die held. Dat was iemand waar je absoluut een zwak voor had."

John Travolta heeft zelf via Instagram ook gereageerd op het overlijden. "Mijn liefste Olivia, jij maakte al onze levens zo veel beter. Jouw impact was ongelofelijk", schrijft Travolta bij een oude foto. "Ik houd zo veel van je. We zullen elkaar weer zien en allemaal weer samen zijn."

'Meer dan het vriendje van'

Maar Newton-John deed veel meer dan alleen maar Grease. Blokhuis denkt aan de film Xanadu, al was de film niet de productie die zo geweldig was. "Die film heeft een fantastisch nummer opgeleverd. Samen met de Electric Light Orchestra nam ze het gelijknamige nummer Xanadu op. Een prachtig nummer."