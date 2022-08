'Experimentele' massage blijkt verkrachting, OM eist celstraf

Het gaat om een 43-jarige man uit Leiden. Hij wordt verdacht van verkrachting en daarnaast van 'heimelijk filmen van meerdere vrouwen tijdens massages'. "Het Openbaar Ministerie neemt het de man kwalijk dat hij het vertrouwen dat de vrouwen in hem hadden, heeft misbruikt. Ook heeft hij zijn beroepsgroep beschadigd."

'Nieuwe massage'

De vrouw die de zogenoemde experimentele massage onderging was met een vriendin eerder bij hem geweest. Dit keer had ze een berichtje gekregen of ze mee wilden helpen bij het uitproberen van een nieuwe massage. Die zou volgens de masseur 'een sensueel karakter hebben', schrijft het OM.