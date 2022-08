Na gesprek met boeren praat Remkes binnenkort met milieuclubs

Greenpeace is een van de organisaties die met Remkes gaat praten. Maar de milieuorganisatie weigert te onderhandelen over het doel om de stikstofuitstoot voor 2030 te halveren. "Als daaraan getornd wordt, bijvoorbeeld door het uit te stellen tot 2035 of door het doel te verlagen naar 40 procent, is het gesprek meteen afgelopen en stappen we naar de rechter. Het doel van 2030 is heilig, natuursoorten in Nederland staan al op omvallen", zegt directeur Andy Palmen.

'Snap het chagrijn'

Greenpeace benadrukt begrip te hebben voor boeren. Palmen: "Ik snap het chagrijn. De individuele boer die op zijn individuele erf een bedrijf runt, wat kan je die kwalijk nemen?"