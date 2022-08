Zag jij ook al die vliegtuigsporen in de lucht? Dat zit zo

Meteoroloog Reinier van den Berg van Buienradar postte vanochtend een foto van de witte strepen die zichtbaar waren in de lucht. "Een normale ochtendspits …", schreef hij, gevolgd door twijfelende emoticons. Want zo normaal was de ochtendspits niet. Dat er witte strepen in de lucht achterblijven als gevolg van het vliegverkeer is niet gek, maar wel dat ze zolang zichtbaar blijven.