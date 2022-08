Meer wandelongelukken in de bergen, want we zijn (te vaak) onervaren

Een derde van de dodelijke ongevallen in de bergen overkomt senioren, zegt Baks. "Dat zijn vaak mensen met hart- en vaatziekten en zij hebben een slechtere conditie. Bovenop een berg is door de hoogte minder zuurstof en is het vaak ook warmer, waardoor mensen onwel kunnen worden. Al die omstandigheden leiden ook tot een verminderde concentratie, waardoor een misstap op de berg zo gemaakt is."

Onder de jongere wandelaars is het aantal dodelijk ongelukken beperkt, maar zij moeten wel vaker gered worden, ziet Baks. Het gebeurt bijvoorbeeld weleens dat ze zonder de juiste uitrusting naar boven gaan. "Of ze onderschatten de duur van de klim. Ook verdwalen jongeren vaker of worden ze overvallen door het weer. Op warme dagen kan het weer in de bergen zomaar omslaan naar onweer."