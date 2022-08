Vechtpartij met tientallen mensen voor azc Ter Apel, één persoon naar ziekenhuis

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de kans 'zeer aanwezig' dat bewoners van de opvanglocaties betrokken waren bij de vechtpartij.

Stelselmatig te druk

"We weten dat nog niet honderd procent zeker. Maar de bewoners hebben vaak contact met de mensen die buiten aan het wachten zijn, maken een praatje met ze of helpen hen." Bewoners binnen de opvanglocatie hebben geen last gehad van de vechtpartij en het is inmiddels weer rustig voor de hoofdingang van het aanmeldcentrum, aldus de woordvoerster.

In het opvangcentrum in Ter Apel is het al tijden stelselmatig te druk, waardoor soms ook mensen in de buitenlucht moeten slapen.

RTL Nieuws kreeg onlangs een uniek inkijkje in het azc, de beelden zie je hieronder: