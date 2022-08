Lichaam gevonden bij zoektocht naar vrouw na aanvaring op de Lek

De politie heeft een lichaam gevonden in de boot die gisteren zonk na een aanvaring op de Lek. Dat gebeurde in de buurt van het Utrechtse Ameide. Het is goed mogelijk dat het gaat om de vermiste vrouw die aan boord was, zegt een woordvoerster van de politie, maar het lichaam moet nog worden geïdentificeerd.

Hoelang de identificatie zal duren, is nog onduidelijk. Het pleziervaartuig zonk nadat het was overvaren door een binnenvaartschip. De boot werd diezelfde dag nog gevonden door duikers, waarna deze aan de kant werd gebracht. Aan wal is het lichaam in de boot gevonden. Vijf mensen aanwezig De overige opvarenden van de boot hebben zelf veilig de wal kunnen bereiken. Daar werden ze opgevangen door de hulpdiensten. "Er waren vijf mensen aanwezig op de boot, vier zijn er gered", liet een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht gisteren weten. Burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden, waar Ameide onder valt, zei op Twitter mee te leven met familie en vrienden. "Een afschuwelijk ongeval op zo'n mooie dag. Gelukkig meerdere personen gered. Maar ik leef mee met familie en vrienden die nog in grote onzekerheid verkeren." De zoektocht werd gisteravond gestaakt omdat het te donker was geworden, meldde de burgemeester. Vandaag kwam er dus duidelijkheid.