'De eerste hittegolf van het jaar lijkt eraan te komen: vanaf dinsdag'

"Dinsdag is het voor eerst zomers, daarna volgen alleen maar tropische dagen."

We spreken over een zomerse dag als de temperatuur hoger is dan 25 graden, van een tropische dag is sprake als de temperatuur boven de 30 graden uitkomt. Van een hittegolf is sprake als het vijf dagen lang warmer is dan 25 graden, waarvan drie dagen warmer dan 30 graden.

Zomerse dagen

Maar voor we bij de hittegolf aankomen, eerst nog dit weekend. Vandaag is een 'heel lekkere zomerdag', zegt De Wit. "Met redelijk wat ruimte voor de zon en in het binnenland wat stapelwolken." Aan het eind van de middag lost de stapelbewolking weer op. Langs de kust schijnt de hele dag de zon.