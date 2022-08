Omgebouwd pistool verovert de straten, en dat is erg zorgwekkend (ook voor de schutter)

Van den Heuvel: 'Opmars gasalarmpistolen is zorgwekkend'

In de documentaire stelt Van den Heuvel dat er steeds sneller en steeds vaker naar wapens wordt gegrepen in de onderwereld. Wij stellen hem vijf vragen over zijn nieuwste docu.

1. Waren er nog zaken die zelfs jou - als kenner van die wereld - verbaasden bij het maken van de serie?

"Nee, niet direct verbazen. Wat zorgwekkend is, is dat het vaak gaat om omgebouwde wapens. Daar maakt de politie zich vooral zorgen over. Ook omdat ze meer toegankelijk zijn in het gebruik en makkelijker uit elkaar kunnen schieten. Dat brengt niet alleen risico's voor het slachtoffer maar ook voor de schutter zelf."

2. Wat heeft je het meest geshockeerd in de serie?

"Ik ben niet zo snel meer geshockeerd. Maar ik vond het bijzonder om te zien wat voor enorme vlucht de wapenhandel heeft genomen op Telegram. Als je ziet wat er allemaal voorbijkomt en hoe zo'n onderhandelingsproces verloopt. Dat gebeurde eerst in foute kroegen, maar nu niet meer. Ook de opmars van 3D-wapens is opvallend. Je kunt vrij eenvoudig zo'n 3D-printer kopen en via internet zo'n gebruiksaanwijzing downloaden. Je moet wel enigszins technisch onderlegd zijn, maar het zou dan moeten lukken. Je hoeft dan niet langer op Telegram te zitten, naar een duistere kroeg te gaan of naar Slowakije en Hongarije te reizen, maar kan zo'n ding gewoon in je schuurtje fabriceren."

3. Hoe heeft de dood van Peter R. de Vries meegespeeld in deze docu?

Een van de aspecten aan zijn dood is dat het is gebeurd door zo'n omgebouwd gasalarmpistool. Dat geeft aan hoe dodelijk die wapens zijn, maar ook wat een impact zo'n wapen kan veroorzaken. En zo'n omgebouwd gaspistool koop je al voor 600 euro, een echt pistool kost al gauw 2500 tot 3000 euro.

4. Hoe kijk je aan tegen de toekomst van de wapenhandel? Gaan we toe naar een wereld met alleen maar omgebouwde gasalarmpistolen?

Dat denk ik niet. We zullen ook geconfronteerd worden met de opmars van 3D-wapens en het enorme wapenarsenaal dat circuleert in Oekraïne.

5. Heb je je tijdens het maken ook onveilig gevoeld?

Nee, niet echt. We zorgen altijd voor voldoende veiligheidsmaatregelen tijdens het rondreizen.