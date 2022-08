LTO ziet geen ruimte om door te praten, Remkes spreekt over 'serieuze vertrouwenscrisis'

Vanochtend vond het eerste gesprek plaats tussen beide partijen over de stikstofproblematiek. LTO-voorzitter Sjaak van der Tak laat na afloop weten dat er 'wel wat beweging is gekomen', maar het 'te weinig is om verder te praten'.

Zwalkend beleid

Na afloop somt Remkes de punten op die tot de vertrouwenscrisis hebben geleid: "Het heeft te maken met de stapeling van regelgeving van de afgelopen jaren. Met het gevoel bij organisaties en boeren dat gerechtvaardigde vragen niet zijn beantwoord en met het het gevoel bij de agrarische sector dat er sprake is van een miskenning dat de afgelopen jaren al stevige reducties op de stikstofuitstoot is geboekt. Ook bestaat het gevoel dat er sprake is van zwalkend beleid."

Remkes geeft ook aan dat 'het stikstofprobleem in zekere mate ook jarenlang vooruit is geschoven'. "Het is dus ook niet alleen een onvrede die terug te voeren is tot het afgelopen jaar. Het gevoel is breder."

'Buitengewoon constructief'

De sfeer aan tafel was volgens hem 'buitengewoon constructief'. "Natuurlijk werden aan het begin van het gesprek een aantal kritische noten gekraakt, maar dat was ook mijn oproep." LTO Nederland gaf aan zich niet te herkennen in de goede sfeer.

Bekijk in de video hieronder een deel van de persconferentie terug: