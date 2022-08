Bedreigingen om weghalen omgekeerde vlaggen in Zuid-Holland: 'Gaan aangifte doen'

De provincie zal op korte termijn het aantal bedreigingen verzamelen en aangifte doen.

Protest

In de provincie hangen tientallen omgekeerde vlaggen als protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. RTL Nieuws ging gisteren langs in het Westland, waar de steun voor de boeren zichtbaar aanwezig is, om de stemming te peilen. En niet iedereen leek even blij met de blauw-wit-rode vlaggen. "Ik vind het afschuwelijk", zei een inwoner.