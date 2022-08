Stikstofgesprekken van start: bemiddelaar Remkes om tafel met boeren

Rutte begrijpt de zorgen van de boeren, zei hij gisteren tijdens zijn gesprek met een melkveehouder in Friesland. Vanuit zijn rol legt hij uit dat het kabinet bezig is met het vraagstuk van de stikstofreductie en de problematiek rond water en fijnstof. "Het is in dit land van belang om én een sterke boerensector te hebben, maar er ook voor te zorgen dat we de natuur in stand houden. Dat zijn belangen die in een goede balans moeten komen."

Het is een belangrijk gesprek, zegt de premier. "Het is de eerste keer dat we bij elkaar komen." Verder wilde hij geen enkele vraag beantwoorden. "Ik ga daar helemaal niets over zeggen. Dat gesprek wil ik een kans geven."

Rutte wil niet zeggen wat het betekent dat er 'geen taboe' is, zoals hij en Remkes aan de agrariërs de afgelopen dagen hebben toegezegd.

Eerlijke mogelijkheden

Uit de drie gesprekken die Rutte de afgelopen weken met agrariërs heeft gevoerd, neemt de premier 'zeker inzichten mee'. Veel wil hij daar niet over kwijt. "Waar boeren groot belang aan hechten, is dat er eerlijke mogelijkheden moeten zijn om op een eerlijke manier hun brood te verdienen."