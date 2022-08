In Westland wemelt het van de omgekeerde vlaggen, en niet iedereen is daar blij mee

Verkeersveiligheid

De provincie Zuid-Holland gaat de omgekeerde Nederlandse vlaggen, opgehangen door de boeren uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet, morgen verwijderen. "We halen de vlaggen weg vanwege de verkeersveiligheid", zegt een woordvoerder. "We hebben begrip voor iedere vorm van protest dat binnen de grenzen van de wet plaatsvindt, maar dit is gewoon niet meer veilig. We hebben de afgelopen weken gekeken of de vlaggen blijven hangen of loslaten. Toen we twee weken geleden een melding kregen van een bestuurder die een vlag op z'n auto had gekregen, was dat de druppel die de emmer deed overlopen. Het is te gevaarlijk." De provincie Zuid-Holland gaat samen met aannemers de vlaggen verwijderen.

Rijkswaterstaat is eerder al begonnen met het verwijderen van honderden vlaggen van viaducten, lantaarnpalen en verkeerslichten, en gaat daarmee door. "Doorlopend zijn we daarmee bezig", aldus een woordvoerder. Het hangt per provincie en gemeente af óf de omgekeerde vlaggen worden verwijderd en zo ja, wanneer. "Iedereen kan daar op een verschillende manier mee omgaan. Het is geen gecoördineerde actie. Wij gaan over de snelwegen, provincies over de provinciale wegen en gemeenten over de lokale wegen."