Onderzoekers enthousiast na zien opgevist beeld: 'Het is echt, en ziet er knap uit'

Van welk schip het beeld afkomstig is, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend ligt er één wrak in de buurt van de plek waar het beeld werd opgevist. Bartels: "Dat is de TS56, de Texelstroom 56. Die ligt een kilometer verderop, maar komt uit de 16e eeuw, en het beeld is niet uit de 16e eeuw. In de buurt zou dus een ander wrak moeten liggen, zo'n beeld drijft niet ver." Om dat te achterhalen, hebben de garnalenvissers hun logboek gedeeld, zodat de vindplek precies vast te stellen is.

Onderzoek duurt lang

Het beeld blijft voorlopig in Den Oever. Daar wordt het zorgvuldig in water bewaard, om te voorkomen dat het gaat rotten. Het duurt volgens Bartels nog weken voordat het onderzoek aan het beeld kan beginnen en voordat het mogelijk in een museum te zien is, zijn de onderzoekers zo een jaar verder.