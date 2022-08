Ook vandaag hitteprotocol Rijkswaterstaat voor oosten en zuiden van het land

"Met versneld bergen voorkomen we dat mensen lange tijd stil komen te staan in de hitte. Ook gestrande automobilisten die veilig staan, verplaatsen we in dat geval naar een locatie met voorziening zoals een benzinestation of verzorgingsplaats", laat Rijkswaterstaat weten

Morgen weer zonnig

Morgen zal het in het hele land weer zonnig worden, maar toch koelt het vanuit het westen al wel af en kan het kwik alleen in het oosten nog boven de tropische grens van 30 graden uitkomen.