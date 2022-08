Victor vist mysterieus beeld op uit Waddenzee, grote vraag is nu: wat is het?

Victor is tot en met donderdag nog op zee aan het werk. Daarna zal het beeld worden onderzocht door deskundigen die zich inmiddels al bij hem hebben gemeld. Zelf denkt hij dat het mogelijk een beeld van een VOC-schip kan zijn. "Ik weet dat er in het VOC-tijdperk rondom Texel een ankerplaats was voor schepen die daar aanmeerden en vertrokken. Mogelijk is het beeld van zo'n schip, dat zou wel heel bijzonder zijn."

Of het beeld vervolgens geld oplevert, kan Victor weinig schelen. "Ik denk niet eens aan geldelijk gewin, dat maakt me niets uit. Ik hoop er gewoon achter te komen uit welk jaar dit beeld komt, of en op welk schip het zat en waar het heeft gevaren. Ik hou van de geschiedenis en van de verhalen die daarbij horen."

Barry hopelijk in museum

Uiteindelijk hoopt Victor dat Barry het Boegbeeld een mooi plaatsje krijgt in een museum of bij een liefhebber. Tot die tijd ligt hij nog even bij Victor aan boord, in een kuip met zeewater, zodat hij goed bewaard blijft.