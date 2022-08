Marilon en Mariana ondergingen maagverkleining, maar raakten zichzelf kwijt

Marilon van Es

Onderging in augustus 2021 een gastric bypass in het Rijnstate ziekenhuis in Arnhem

"Ik koos voor de operatie omdat ik niet net als mijn vader, die overgewicht had, wilde overlijden aan hartproblemen. Ik probeerde af te vallen, probeerde verschillende diëten, maar niets hielp."

"Voordat je in aanmerking komt voor de operatie, ga je eerst in een voortraject. Daarin laat je zien dat je alles hebt geprobeerd om af te vallen. Ook moet je bewijzen dat je voldoende steun krijgt van familie en vrienden, want de operatie heeft een grote impact op je leven. Je moet de rest van je leven zes keer per dag kleine hapjes eten, een halfuur pauzeren tussen eten en drinken, en verschillende multivitamines, vitamine D en calcium slikken. Maar, ik had het ervoor over."

Sondevoeding

"Over de gevolgen vertelden ze mij dat er een minimale kans is op overlijden. Ook zeiden ze dat je bij de gastric bypass kans hebt op galsteen en dumping, klachten die ontstaan doordat voedsel te snel van de maag naar de darmen wordt doorgesluisd. Maar dat zijn allemaal klachten die kort op de operatie volgen. Niemand vertelde mij over de langetermijngevolgen, zoals darmhernia's, verklevingen en passagestoornissen. Dat laatste houdt in dat voeding niet lekker van de maag naar de darm kan lopen, waardoor het vast blijft zitten."

"De eerste maand na de operatie ging perfect, ik had het idee dat er niets aan de hand was. Tot ik heel erge pijn in m'n zij kreeg. De arts gaf me pijnstillers, waaronder morfine. Ik werd meerdere keren in het ziekenhuis opgenomen vanwege de pijn. De artsen wisten niet wat ze moesten doen. Uiteindelijk ben ik begin januari geopereerd. Ik bleek een gaatje te hebben in mijn buikwand, wat extreme buikklachten gaf. Na een maand kreeg ik weer erge pijn in m'n buik. Ook bleef ik maar afvallen. Ik kreeg niet genoeg voeding binnen en leefde van vierhonderd calorieën per dag."

"Drie weken geleden ben ik weer geopereerd. Ik bleek verklevingen te hebben die de maag en darmen opzij duwden, waardoor de voeding niet goed doorliep van de maag naar de darm. Omdat ik maar bleef afvallen, heb ik sondevoeding gekregen. Ook heb ik al die tijd aan de morfine gezeten."

'Vechten om te blijven leven'

"Niemand helpt je bij de mentale impact die zo'n operatie heeft op je leven. Ik heb sindsdien geen gesprekken meer gevoerd met het behandelcentrum. Je probeert een sociaal netwerk op te bouwen, maar mensen om me heen denken ook: die vrouw is alleen maar moe."

"Mijn man en kinderen blijven over met een vrouw en moeder die de hele dag aan het vechten is om te blijven leven."

"Heb ik spijt van de operatie? Honderd procent. De klachten worden alleen maar erger. Ik ben gezonder het ziekenhuis ingegaan dan dat ik eruit ben gekomen. Ik was voor de operatie veel gelukkiger en - ondanks het overgewicht - ook veel actiever. Ik had veel meer plezier in het leven. Ik ben er heilig van overtuigd dat er mensen zijn bij wie de operatie goed is gegaan. Ik ben er geen voorstander van om deze operaties te stoppen. Ik vind alleen dat de voorwaarden strenger moeten worden. Én dat er meer ondersteuning achteraf moet komen. Ook moet er veel meer psychische begeleiding komen voor als het verkeerd loopt."