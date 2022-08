Gewonde vrouw opgepakt voor dood vrouw onder brug Haaksbergen

De gewonde vrouw is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is zij in de loop van de ochtend aangehouden.

De vrouwen werden gevonden bij een brug ter hoogte van de Geukerdijk. De identiteit van de aangehouden vrouw is bekend, zij is aanspreekbaar. De politie wil daar nog niet meer informatie over geven. De identiteit van de overleden vrouw moet nog officieel worden vastgesteld.

Onder welke omstandigheden de vrouwen werden gevonden, is nog niet duidelijk.