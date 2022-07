Deel Roda-stadion ontruimd door brand in naastgelegen hotel, muziekevent was gaande

Een deel van het stadion van Roda JC in Kerkrade is ontruimd geweest om een grote brand in een hotel naast het stadion. De hulpdiensten sloegen alarm, omdat in het stadion het Wereld Muziek Concours plaatsvindt.

De brandweer bestrijdt het vuur in het dak van het hotel met groot materieel. Op sociale media is te zien dat veel mensen buiten het hotel op de parkeerplaats staan. Inmiddels lijkt de brand onder controle, zegt de Veiligheidsregio en kunnen mensen het stadion weer in. In het stadion vinden mars- en showwedstrijden plaats. Het stadion is gevuld met duizenden toeschouwers uit vele landen.  Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg zegt dat de grote brand is uitgebroken in het Fletcher hotel naast het stadion. "In het stadion zitten veel toeschouwers vanwege het muziekconcours. Een deel van het stadion is inmiddels ontruimd."