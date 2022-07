Komende week weer tropisch warm met woensdag als hoogtepunt

Die temperaturen zullen alleen maar stijgen, want dinsdag kan het al 28 graden worden in het midden van het land. "In het zuiden kunnen we zelfs de tropische 30 graden al aantikken."

Tropisch warm

De laatste verwachtingen geven voor woensdag in vrijwel het hele land tropische temperaturen aan. "Zelfs in De Bilt kan het woensdag 30 graden worden. Alleen in het noorden en in het Waddengebied zal het waarschijnlijk net geen tropische dag worden. "

Woensdag is dan ook het hoogtepunt van de week, want op donderdag schommelen de temperaturen alweer tussen de 21 en 29 graden. Daarna daalt het kwik flink, want vrijdag wordt het nog maar 21 graden.

Bekijk hier hoe warm het nu bij jou is: