Nest van Aziatische hoornaar opgespoord door zendertje om lichaam

Om dat nog beter te doen, zijn in opdracht van de provincie Limburg nieuwe methodes uitgeprobeerd. Zo werd in Craubeek voor het eerst een nest gevonden met een zendertje dat aan de hoornaar was bevestigd. Het apparaatje woog zo'n 0,15 gram en werd aan de hoornaar geknoopt die zelf zo'n 0,39 gram woog.

520 meter verderop

Het apparaatje zendt een hoogfrequent signaal uit, dat is te ontvangen via een antenne. Daarop kon 520 meter verderop een nest worden gelokaliseerd op 18 meter hoogte, in een es.

Ook een andere opsporingsmethode, de inzet van een pot met lokstof, was succesvol. Een hoornaar die daarop afkwam, werd gemerkt met een stift. Door tijdsmetingen en richtingsbepaling werd twee uur later een nest gevonden, 365 meter verderop in een boom.