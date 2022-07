Floor (16) krijgt ei in gezicht gegooid: 'Grote kans dat hij blind wordt'

Eenmaal thuis zette ze haar zoon direct onder de douche om het oog te spoelen. Chantal is opgeleid als docent verpleegkunde en dacht in eerste instantie dat de schade wel mee zou vallen. "Maar toen ik thuis in de keuken nog eens goed keek, zag ik hoe dik zijn oog was. Ik kon er eigenlijk al niet meer in kijken. Ook leek het erop dat hij een hersenschudding had, want kon minder goed spreken en voelde zich draaierig."

Chantal belde de huisartsenpost, waar ze kort daarna terecht konden. Daar stuurden ze Floor door naar het ziekenhuis. "Ze hebben verschillende testen bij hem uitgevoerd en gezien dat de schade heel ernstig is. De oogarts is gebeld, maar die adviseerde om een dag later terug te komen. Uiteindelijk waren we om vijf uur 's nachts thuis."

'Kleine actie met grote gevolgen'

Een dag later kwam de oogarts met slecht nieuws voor Floor. Hij moest vrezen voor het ergste, want de schade in het oog was enorm. "De oogarts zei dat we er rekening mee moeten houden dat hij sowieso blind zou worden aan z'n linkeroog. Hij zei tegen Floor dat een politiecarrière er voorlopig even niet inzit, terwijl dat zijn grootste droom is."