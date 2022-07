Man die met bijl kind achtervolgde, verdacht van poging doodslag

De 59-jarige man die dit weekend in Susteren een andere man verwondde met een bijl, wordt verdacht van poging tot doodslag en bedreiging. Volgens De Limburger was de aanleiding voor het incident een 9-jarig jongetje dat belletje aan het trekken was in de straat, waarna de verdachte boos met een bijl naar buiten kwam.

Het incident deed zich zaterdagavond rond 21.00 uur voor in de Marktstraat. De man zou met een kleine bijl boos achter het kind zijn aangerend. Wilde man tegenhouden Een bezoeker van een naastgelegen eetcafé zag dat en wilde de man met de bijl tegenhouden, maar werd toen zelf aangevallen. Dat de aanleiding voor het incident inderdaad een belletje trekkend jongetje was, kon de politie eerder nog niet bevestigen. "Dat is het eerste wat daar werd gezegd, maar we moeten eerst precies uitzoeken wat er is gebeurd. Bijvoorbeeld door camerabeelden uit te kijken." Lees ook: 'Man achtervolgt kinderen met bijl na belletje trekken', cafébezoeker gewond Omstanders slaagden er uiteindelijk wel in de man te overmeesteren en hem zijn bijl af te pakken, waarna hij aan de politie werd overgedragen. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem nu dus officieel van poging tot doodslag. De rechter-commissaris heeft daarnaast het voorarrest vandaag met twee weken verlengd. De man die werd aangevallen werd met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat, is niet bekend.