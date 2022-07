Aannemers ruimen gedumpte troep op A7 niet op door intimidatie

Mogelijk aangifte

Rijkswaterstaat kijkt landelijk wat het kan doen tegen de bedreigingen en intimidaties van aannemers die worden ingehuurd om de rotzooi van demonstranten op te ruimen.

Onderzocht wordt of er aangifte gedaan kan worden. "Wat de bedrijven zelf doen, is aan hen", aldus de woordvoerder. Rijkswaterstaat onderzoekt eveneens of aangifte gedaan kan worden wegens de stortingen en de vernieling van de wegen.