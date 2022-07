Rutte: acties boeren levensgevaarlijk en onacceptabel 

Een woordvoerder van Rutte zegt dat er 'voortdurend' overleg wordt gevoerd in het kabinet. "Alleen voltrekt zich dat niet allemaal voor het oog van eenieder." De bewindslieden "monitoren en ondernemen actie waar nodig".

Defensie

Het ministerie van Defensie laat desgevraagd weten dat er nog geen verzoek is ingediend bij de krijgsmacht om te helpen bij het opruimen van de rommel op de snelweg. Defensie mag dat volgens de wet alleen doen als commerciële partijen daartoe niet in staat zijn, en dat zal na een aanvraag eerst moeten worden afgewogen. "Als er al een verzoek komt, verwacht ik niet dat Defensie erop in kan gaan", aldus een woordvoerder. Als het gaat om het verwijderen van asbest, kan Defensie sowieso niets betekenen, aangezien zij daar de juiste papieren niet voor heeft.

D66-leider Jan Paternotte vindt dat het kabinet een 'harde lijn' moet trekken om Nederland veilig te houden. Hij zegt dat burgers met opzet in gevaar gebracht worden, en dat activisten zich 'continu' schuldig maken aan bedreigingen en intimidatie. "Laten we echt stoppen dit 'demonstreren' te noemen. Dit is terroriseren."