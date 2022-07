Veel donaties uit Nederland voor Cleo (7) die kanodrama overleefde: 'Heel bijzonder'

De vader van Enya deelde de brief op een crowdfundpagina waarop inmiddels ruim 55.000 euro is ingezameld. "We merken dat het ongeval veel aandacht krijgt in Nederland en dat mensen meeleven. Dat is fijn om te merken", vertelt Rückemann.

"We zien de laatste dagen heel veel donaties uit Nederland, dat vinden we heel bijzonder."

Geld onder meer voor studie

Het geld wat wordt opgehaald zal onder meer voor de nieuwe kamer van Cleo bedoeld zijn, maar ook voor later. "Om bijvoorbeeld te gaan studeren of te gaan reizen. Als een soort buffer. We hebben contact met een familielid dicht bij Cleo. Zij weten van de actie af en zijn er blij mee."

Natuurlijk heeft Rückemann en zijn gezin nog veel vragen over hoe het ongeluk kon gebeuren en hoe Cleo zich heeft kunnen redden. "Maar we laten haar en de familie nu eerst met rust."

Eerder meldde de politie al dat alles erop wijst dat het kapseizen van de kano het gevolg is van een ongeluk waarbij geen andere partijen betrokken zijn geweest.