'Hoeren'-speech studentencorps strafbaar? Het begint met een aangifte

Of een rechter zich ooit over deze kwestie gaat buigen, begint met de vraag of er aangifte gedaan wordt. "Theoretisch is een aangifte niet per se nodig, maar meestal komt het Openbaar Ministerie pas in actie na een aangifte", zegt Sackers.

Dat bevestigt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Amsterdam. "Uitgangspunt is dat er aangifte gedaan wordt, anders ligt vervolging niet voor de hand."

Nog geen aangifte binnen

Gisteren schreef het Amsterdamse studentencorps A.S.C/A.V.S.V. in een verklaring dat zij juridisch advies zouden gaan inwinnen 'op basis waarvan wij zullen beoordelen of tegen de ernstigste uitspraken van zondagavond aangifte moet worden gedaan'. Of er daadwerkelijk aangifte gedaan wordt door de vereniging, is niet bekend.

Op dit moment is er bij het OM, voor zover bekend bij de woordvoerder, nog geen aangifte binnen. Ook de Amsterdamse politie laat aan RTL Nieuws weten dat zij nog geen aangifte binnen hebben.