Stikstofbemiddelaar Remkes nodigt boeren uit, maar die willen (nog) geen gesprek

In zijn brief waarin hij de boeren uitnodigt, spreekt Remkes grote waardering uit voor de landbouwsector. "Ik zie dat er de laatste jaren al enorm veel op het boerenerf is afgekomen. Overheid en politiek zijn niet altijd de partijen geweest waar boeren van op aan konden, vooral omdat er te lang om de hete brij is heen gedraaid."

'Samen uit impasse'

De gesprekken tussen het kabinet en alle betrokken partijen, die volgende maand moeten beginnen, ziet Remkes als 'een kentering'. Hij hoopt 'samen uit de impasse' te kunnen komen. "Het kabinet heeft mij verzekerd dat er ruimte is en dat er gezamenlijke oplossingen mogelijk zijn."

Maar de boerenorganisaties willen voorlopig nog niet in gesprek met Johan Remkes. De Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO) zegt niet op de uitnodiging van de stikstofbemiddelaar in te gaan totdat het kabinet 'toezegt dat serieus gesproken kan worden over doel, tijdspad en invulling van maatregelen'. Farmers Defence Force (FDF) en Agractie vinden dat Remkes te weinig onderhandelingsruimte heeft.

'Stikstofdoelen loslaten'

De LTO zegt te hopen op meer aandacht voor het perspectief van de landbouw. De organisatie wil meer ruimte voor innovatie en wil dat de overheid niet vastlegt in de wet wat de grens is waarbij de natuur aangetast wordt door de neerslag van stikstof. Doordat bij de gesprekken telkens één of meerdere leden van het kabinet aanschuiven, is de LTO bovendien terughoudend.