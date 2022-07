Halsema: seksisme en oproepen tot geweld tegen vrouwen door ASC 'onaanvaardbaar'

Een uiterste consequentie kan zijn het (tijdelijk) intrekken van de exploitatievergunning van de sociëteit aan de Warmoesstraat. "De vereniging moet een veilige omgeving zijn voor huidige en nieuwe leden, in het bijzonder voor jonge vrouwen."

Halsema noemt de uitspraken een klap in het gezicht van het dagelijks bestuur van de studentenvereniging. "Het afgelopen jaar heb ik twee gesprekken gevoerd met de senaat, haar rector en een vertegenwoordiging van de reünisten. Zij hebben zich ongelooflijk ingespannen om de cultuur te veranderen. Het wangedrag tijdens het 'herendiner' is ook een klap in hun gezicht. (..) Ik ga ervan uit dat de vereniging zich volledig distantieert van de sprekers en gepaste maatregelen neemt."

'Hoer'

Een filmpje dat gisteren op Dumpert verscheen, doet een hoop stof opwaaien. Tijdens een zogenoemd Herendiner van het Amsterdamse Studenten Corps zit een grote groep leden aan mooi gedekte tafels. Borden met een lekker stukje vlees voor de neus. Allemaal gekleed in dezelfde witte blouse, nette donkere broek, donkere bretels.