Ruim kwart minder coronagevallen, instroom ziekenhuizen daalt

Opnieuw daalt het aantal nieuwe coronagevallen in Nederland. In de afgelopen week zijn 28.019 besmettingen aan het licht gekomen, 27 procent minder dan in de week ervoor. Het is de grootste daling in de wekelijkse cijfers sinds 3 mei, twaalf weken geleden.

Die cijfers zijn niet volledig: het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreert alleen positieve uitslagen van tests die op de GGD-locaties zijn uitgevoerd. Zelftests worden niet meegeteld. Daling verpleeghuizen Volgens het RIVM kan de daling van het aantal positieve tests 'mogelijk deels te maken hebben met de zomerperiode, waarin veel Nederlanders op vakantie zijn'. Maar in verpleeghuizen is de daling ook te zien, en die bewoners gaan niet op vakantie, aldus het instituut. Het RIVM zei een paar weken geleden al dat het hoogste punt van de zomergolf in zicht kwam. Lees ook: Coronavariant centaurus aangetroffen in Nederland De afgelopen 24 uur registreerde het RIVM 4453 positieve tests. Voor een dinsdag is dat het laagste aantal in zes weken. In Nijmegen is juist een piek te zien. De Gelderse stad heeft opnieuw de meeste positieve tests van heel Nederland, namelijk 238, het hoogste aantal daar sinds 1 april. Veel positief geteste mensen in en om Nijmegen zijn vorige week bij de Vierdaagse geweest. 11 doden In Amsterdam kregen 171 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. Daarna volgen Rotterdam (134), Utrecht (90), Arnhem (85) en Den Haag (83). Het RIVM registreerde elf sterfgevallen door corona, het hoogste aantal sinds 21 april. Hier kunnen ook late meldingen tussen zitten. Een leeg bed op een covid-afdeling. Het aantal coronagevallen in Nederland daalt flink, net als de instroom in ziekenhuizen. © ANP Ook de instroom in de ziekenhuizen daalt. Vorige week zijn 534 mensen vanwege hun coronaklachten opgenomen, het laagste aantal in vier weken tijd. De week ervoor ging het (na correctie) om 707 mensen. Dat betekent dat het aantal opnames met 24,5 procent is gedaald. Van de 534 opgenomen mensen kwamen er 27 op een intensive care te liggen, tegen 32 een week eerder. Een nieuwe subvariant van het coronavirus verspreidt zich nog niet verder. Deze zogenoemde centaurus-versie is bij één persoon in Nederland vastgesteld. Reproductiegetal daalt Het zogeheten reproductiegetal daalt naar 0,84, het laagste niveau sinds 22 april. Dit betekent dat een gemiddelde groep van honderd mensen met corona 84 anderen besmet. Die dragen het virus over aan ongeveer 70 anderen en die steken vervolgens zo'n 59 mensen aan. Bij elke stap zijn er minder besmettingen. Als dat lange tijd doorgaat, kan de uitbraak op den duur langzaamaan uitdoven. Lees ook: RIVM: 305.000 operaties uitgesteld door corona, enorme gezondheidsschade